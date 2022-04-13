Видео безумной концовки матча чемпионата Аргентины

В рамках девятого тура чемпионата Профессиональной лиги Аргентины «Уракан» принимал на своём поле «Барракас Сентраль». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Череда невероятных событий в этом матче произошла в самой концовке игры.

На 87-й минуте матча, при счёте 1:1 «Уракан» забил гол. После этого судья, посмотрев повтор, отменил взятие ворот из-за того, что во время атаки «Барракаса» вратарь «Уракана» вышел с мячом из штрафной. По итогам просмотра арбитр назначил штрафной удар. С этого стандарта «Барракас Сентраль» забил победный гол на 90+7 минуте.

Права на видео принадлежат AFA

«Барракас Сентраль» располагается на шестой строчке Профессиональной лиги Аргентины в сезоне-2021/2022, «Уракан» занимает восьмое место.