Видео безумной концовки матча чемпионата Аргентины
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В рамках девятого тура чемпионата Профессиональной лиги Аргентины «Уракан» принимал на своём поле «Барракас Сентраль». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Череда невероятных событий в этом матче произошла в самой концовке игры.
На 87-й минуте матча, при счёте 1:1 «Уракан» забил гол. После этого судья, посмотрев повтор, отменил взятие ворот из-за того, что во время атаки «Барракаса» вратарь «Уракана» вышел с мячом из штрафной. По итогам просмотра арбитр назначил штрафной удар. С этого стандарта «Барракас Сентраль» забил победный гол на 90+7 минуте.
Права на видео принадлежат AFA
«Барракас Сентраль» располагается на шестой строчке Профессиональной лиги Аргентины в сезоне-2021/2022, «Уракан» занимает восьмое место.
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