Франсис Коклен: «Вильярреал» в состоянии противостоять большим клубам

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен поделился эмоциями после выхода его команды в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Честно говоря, это было безумие. Нам удалось пройти сначала «Ювентус» в 1/8, а теперь и «Баварию». Мы в состоянии противостоять большим клубам. Хотим ли мы пройти весь этот путь до конца? Да, конечно, мы этого хотим. Мы знаем, что в полуфинале нас ждёт важный матч независимо от того, кто будет в соперниках. Судьба дарит нам маленькие намёки – в 2006 году «Вильярреал» вышел в полуфинал, а финал должен был состояться на «Стад де Франс». В этом году он также состоится на стадионе «Стад де Франс». Так что мы попытаемся изменить историю и добиться права сыграть в финале Лиги чемпионов. Почему нет?» — приводит слова Коклена Get French Football News.
- 13 апреля 2022
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