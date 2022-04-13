Нагельсман — о вылете «Баварии» из ЛЧ: не вините игроков, у них переговоры по контрактам

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
«Мне кажется, в футболе много оправданий. Только я должен брать на себя вину и нести ответственность. От этого модно скрываться, но я не буду так делать. Не хочу сваливать вину на кого-то и говорить, что они тоже виноваты.
Я извлеку из этого урок: и в вопросе тактики, и футбольных аспектов. Даже если бы я не сделал этого, не стоит винить игроков, у них сейчас идут переговоры по контрактам», — приводит слова Нагельсмана Football Daily.
Напомним, вчера, 12 апреля, мюнхенцы сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала ЛЧ с «Вильярреалом» (1:1). Однако испанцы выиграли первую встречу (1:0), поэтому вышли в полуфинал турнира.
Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:
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- 13 апреля 2022
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