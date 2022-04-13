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Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Вильярреалом» (1:1) прокомментировал вылет немецкой команды из турнира.

«Первый матч был ключевым, мы были недостаточно хороши. Ответная игра стала одной из лучших для «Баварии» за последние несколько недель. С самого начала мы давили на соперника, хорошо отрабатывали в обороне. Что касается момента Мюллера, он должен был забивать. Таких шансов выпадает мало.

Пропущенный гол? Почти вся команда ушла вперёд и оставила пустое пространство позади. Соперник даже толком не попал по мячу должным образом. Это было очень горько. Я не боюсь того, что будет в ближайшие несколько недель с командой. В мире есть вещи и похуже», — приводит слова Нагельсмана Bayern&Germany.

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