«Атлетико» заинтересован в подписании форварда «Бетиса». Отступные игрока — € 100 млн

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир может сменить команду. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Атлетико», сообщает Footmercato.com.



По информации источника, руководство «матрасников» пристально следит за французским футболистом. Отмечается, что мадридский клуб впечатляет форма Фекира в нынешнем сезоне.



Ранее сообщалось, что форварда хочет подписать «Барселона». В связи с интересом «Барсы» к Фекиру президент «Бетиса» Анхель Аро назвал сумму отступных за выкуп француза, она равна € 100 млн.



Фекир выступает за «Бетис» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Фекир сыграл в 27 матчах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Видеообзор матча 31-го тура Примеры «Мальорка» — «Атлетико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.