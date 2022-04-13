«Атлетико» заинтересован в подписании форварда «Бетиса». Отступные игрока — € 100 млн

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир может сменить команду. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Атлетико», сообщает Footmercato.com.
По информации источника, руководство «матрасников» пристально следит за французским футболистом. Отмечается, что мадридский клуб впечатляет форма Фекира в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось, что форварда хочет подписать «Барселона». В связи с интересом «Барсы» к Фекиру президент «Бетиса» Анхель Аро назвал сумму отступных за выкуп француза, она равна € 100 млн.
Фекир выступает за «Бетис» с 2019 года, куда перешёл из «Лиона». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Фекир сыграл в 27 матчах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.
Видеообзор матча 31-го тура Примеры «Мальорка» — «Атлетико»:
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