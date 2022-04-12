«Барселона» сделает новую попытку покупки Феликса у «Атлетико»
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«Барселона» в летнее трансферное окно сделает новое предложение по трансферу нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает Sport.es.
Феликс перешёл в мадридский «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» в 2019 году. В нынешнем сезоне 22-летний португальский футболист принял участие в 23 матчах испанской Ла Лиги, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. С 2019 года Феликс вызывается в национальную команду Португалии.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что ему нравится игра португальского футболиста.
Видеобзор. «Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте» в 31-м туре Ла Лиги:
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