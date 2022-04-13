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Маттеус: вылет «Баварии» из Лиги чемпионов вредит немецкому футболу

Маттеус: вылет «Баварии» из Лиги чемпионов вредит немецкому футболу
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Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал вылет мюнхенцев из Лиги чемпионов.

«Вылет «Баварии» из Лиги чемпионов вредит немецкому футболу. От «Вильярреала» нельзя было вылетать. Но мы тоже в последнее время не показывали прекрасной игры, поэтому всё закономерно. Рисунок матча не был цельным», — цитирует Маттеуса Sky Sports.

Во втором матче нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера.

На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.

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