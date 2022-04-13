Томас Мюллер: без учёта первого матча мы должны были уверенно пройти дальше

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«Если принять во внимание только эту игру, то без учёта первого матча мы должны были уверенно пройти дальше. Трудно принять действительность. Я не знаю, что сказать», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Во втором матче нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера.



На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.