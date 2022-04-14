«Атлетико» и «МС» устроили потасовку, «Ливерпуль» праздновал выход в полуфинал. Фото ЛЧ

Вчера, 13 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла в Мадриде и завершилась вничью – 0:0. В первой игре «горожане» победили «матрасников» со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.
Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити». «Горожане» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».
В другой встрече дня подопечные Юргена Клоппа дома сыграли вничью с «Бенфикой» со счётом 3:3. В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Таким образом, «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
Лучшие кадры с матчей «Атлетико» — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Бенфика» в фотоподборке «Чемпионата».
- 14 апреля 2022
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