Рио Фердинанд: игрокам «Атлетико» должно быть стыдно за некоторые выходки

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд остался разочарован поведением футболистов «Атлетико» в игре с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Отвратительное поведение со стороны игроков «Атлетико». Им должно быть стыдно за некоторые выходки, которые они совершили. Если говорить о футболе, стоит отдать должное команде Симеоне. «Атлетико» заставил «Ман Сити» играть так, как мы этого давно не видели. Они выбили их из ритма. Однако некоторые вещи ближе к концу встречи были совсем не те, что хочется видеть на футбольном поле», — цитирует Фердинанда BBC со ссылкой на BT Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Атлетико» Стефан Савич и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сперва устроили разборки на футбольном поле. После завершения матча игроки продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении, и в конфликт вмешалась полиция.



По итогам двух матчей «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» с общим счётом 1:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.



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