Игроки «Атлетико» и «МС» устроили стычку после матча. В конфликт вмешалась полиция

Между футболистами «Атлетико» и «Манчестер Сити» произошла стычка во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов, сообщает BBC.
По данным источника, защитник «Атлетико» Стефан Савич и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сперва устроили разборки на футбольном поле. После завершения матча игроки продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении, и в конфликт вмешалась полиция.
Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом».
В другом полуфинальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».
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