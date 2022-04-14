Широков не согласился со словами Семака, что «Зенит» не доминирует в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал доминирование «Зенита» в российском футболе.



«Если человек (Семак. — Прим. «Чемпионата») три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвёртый раз претендует — как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте. И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что «Зенит» очень хорошо работает — команда стала сильнее.



И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере «Динамо». Другие команды тоже должны подтянуться. ЦСКА на какой-то момент проснулся, но сейчас чуть отвалился. Надеюсь, дальше элитные команды будут расти. «Сочи» могут добавить, да и ЦСКА при наличии легионеров. Всё это позволяет думать, что чемпионат станет интереснее!» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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