Аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену, которая застала его с другой женщиной

Полузащитник «Бока Хуниорс» Эдуардо Сальвио разыскивается полицией. Футболист официально обвинён в том, что сбил на автомобиле свою бывшую жену и скрылся с места преступления, информирует Ole со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что инцидент произошёл в ночь на 14 апреля по местному времени. Экс-супруга Сальвио застала футболиста в машине с другой женщиной. Она постучалась в окно, чтобы поговорить с бывшим мужем, но тот не опустил стекло. Девушка встала около машиной, чтобы Эдуардо не мог уехать. Но Сальвио, долго не раздумывая, включил передачу и нажал на педаль газа, прокатив свою экс-жену на кузове машины.
В результате девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас она не может сгибать правую ногу из-за повреждения сустава. Эдуардо Сальвио находится в розыске, полиция ещё не выяснила его местонахождение.
Напомним, ранее Сальвио выступал за «Бенфику». Он находился в лиссабонском клубе с 2010 года: сначала в аренде, а потом полноценно перейдя из мадридского «Атлетико» за € 11 млн. В составе «орлов» он принял участие в 266 матчах и забил 62 мяча.
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