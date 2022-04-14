Появилось видео, как аргентинский футболист сбил на машине бывшую жену

В СМИ появилось видео, на котором запечатлено, как полузащитник «Боки Хуниорс» Эдуардо Сальвио сбил на автомобиле бывшую жену. Напомним, сейчас футболиста разыскивает полиция, он официально обвинён в том, что сбил экс-супругу и скрылся с места преступления.
Инцидент произошёл в ночь на 14 апреля по местному аргентинскому времени. Экс-супруга Сальвио застала футболиста в машине с другой женщиной. Она стучалась в окно, чтобы поговорить с бывшим мужем, но тот не пошёл на диалог. Девушка встала около машины, чтобы Эдуардо не мог уехать, однако футболист всё же предпринял попытку скрыться от бывшей спутницы, в результате чего зацепил её кузовом машины.
Аргентинский футболист сбил на машине свою бывшую супругу
Девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас она не может сгибать правую ногу из-за повреждения сустава. Эдуардо Сальвио находится в розыске, полиция ещё не выяснила его местонахождение.
Напомним, ранее Сальвио выступал за «Бенфику». Он находился в лиссабонском клубе с 2010 года: сначала в аренде, а потом полноценно перейдя из мадридского «Атлетико» за € 11 млн. В составе «орлов» он принял участие в 266 матчах и забил 62 мяча.
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