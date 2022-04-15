Й. Круифф: в еврокубках не всегда назначают такие пенальти, как в ворота «Барсы» сегодня

Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, ныне являющийся советником президента «Барселоны», подвёл итоги ответной игры сине-гранатовых с немецким «Айнтрахтом» (3:4 общ.) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Сложный матч. Был момент, когда мы уступали 0:3. Всё пошло не так. В еврокубках такие пенальти, как поставили на третьей минуте в ворота «Барселоны», назначаются не всегда. «Айнтрахт» сыграл очень компактно и дисциплинированно.

Независимо от результата сегодня, нужно всегда идти до конца. Посмотрим, хватит ли нам сил для победы в Примере.

Действительно, сегодня было не так уж и заметно, что мы играли дома. Я не знаю, повлияло ли это на результат. Сегодня на «Камп Ноу» было много болельщиков соперника. Думаю, стоит проанализировать это», — приводит слова Круиффа AS.