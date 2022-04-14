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«Лион» — «Вест Хэм». Платная прямая трансляция
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22:00 Мск
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Прямая трансляция матчей Лиги Европы — 2021/2022, онлайн: «Аталанта» — «РБ Лейпциг», «Барселона» — «Айнтрахт», 14.04

Последний русский в Лиге Европы — в шаге от полуфинала. LIVE
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
,
Алексей Миранчук
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Все ответные четвертьфиналы — в одной большой трансляции!

Привет, друзья! Четвертьфиналы Лиги чемпионов отгремели — на очереди вторая по статусу континентальная лига. Тут тоже интриг полно. Российскому болельщику, очевидно, интереснее других будет противоборство в Бергамо. «Аталанта» с Миранчуком в заявке против «РБ Лейпциг» с Тедеско на лавке — в этой паре ясно, что ничего не ясно. 1:1 в Германии оставляют совершенно равные шансы на квалификацию в 1/2 финала обеим командам. Плюс-минус такая же ситуация в споре «Барселоны» с «Айнтрахтом», хотя здесь фаворит более чётко обозначен. Про «Рейнджерс» с «Брагой» и «Лион» с «Вест Хэмом» тоже не забудем — все они сохраняют шансы на проход дальше. Оставайтесь с нами — и вы не пропустите ничего важного из четвертьфинальной программы Лиги Европы.

Кто выиграет Лигу Европы? Опрос
Live Олег Лысенко

Кто выиграет Лигу Европы? Опрос

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10:02 Олег Лысенко

🎞 Фанам «Барсы» наверняка будет приятно пересмотреть хайлайты последней победы в Ла Лиге.

09:51 Олег Лысенко

📹 Перед ответным матчем с немцами «Аталанта» выложила на Youtube мини-фильм о первой игре. Смотрите. А тут видео с последней тренировки бергамасков.

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📊 Сейчас выясним, сколько на этой странице «паровозов» и «спартачей»)

09:41 Олег Лысенко

Эти 22 мужчины готовятся к матчу «Аталанты» против «РБ Лейпциг». И Миранчук, и Малиновский на месте.

Фото: Твиттер «Аталанта»

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