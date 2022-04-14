Последний русский в Лиге Европы — в шаге от полуфинала. LIVE

Привет, друзья! Четвертьфиналы Лиги чемпионов отгремели — на очереди вторая по статусу континентальная лига. Тут тоже интриг полно. Российскому болельщику, очевидно, интереснее других будет противоборство в Бергамо. «Аталанта» с Миранчуком в заявке против «РБ Лейпциг» с Тедеско на лавке — в этой паре ясно, что ничего не ясно. 1:1 в Германии оставляют совершенно равные шансы на квалификацию в 1/2 финала обеим командам. Плюс-минус такая же ситуация в споре «Барселоны» с «Айнтрахтом», хотя здесь фаворит более чётко обозначен. Про «Рейнджерс» с «Брагой» и «Лион» с «Вест Хэмом» тоже не забудем — все они сохраняют шансы на проход дальше. Оставайтесь с нами — и вы не пропустите ничего важного из четвертьфинальной программы Лиги Европы.
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Эти 22 мужчины готовятся к матчу «Аталанты» против «РБ Лейпциг». И Миранчук, и Малиновский на месте.
Фото: Твиттер «Аталанта»
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