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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рискует пропустить остаток сезона
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Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может пропустить остаток сезона после перенесённой операции на ноге.

Как сообщает The Telegraph,26-летний Шоу был прооперирован еще на прошлой неделе, однако восстановление проходит не так быстро. Вполне вероятно, что защитник сборной Англии пропустит все семь заключительных матчей «красных дьяволов» в этом сезоне.

Ранее главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что в ноге, на которой Шоу перенёс двойной перелом в 2015 году, разболтались шурупы и теперь доставляют игроку дискомфорт.

Также Рангник добавил, что Шоу будет проведена процедура по удалению двух шурупов, а в строй 26-летний игрок сборной Англии должен вернуться через две-три недели.

26-летний Шоу перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из «Саутгемптона». В нынешнем сезоне на счету английского защитника участие в 20 матчах чемпионата страны, в которых он отдал три результативные передачи. Также Шоу в пяти играх Лиги чемпионов отдал две голевые передачи.

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