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Амелин верно не удалил Родригао в игре между «Сочи» и «Уфой»

Амелин верно не удалил Родригао в игре между «Сочи» и «Уфой»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр матча между «Уфой» и «Сочи» Алексей Амелин правильно не удалил игрока сочинцев Родригао на 47-й минуте матча.

Решение мотивировано тем, что, во-первых, нападающий Гамид Агаларов, находясь в офсайдной позиции в момент передачи ему мяча партнёром по команде, должен быть наказан за это, так как он мешал играть сопернику во время его игры в мяч головой, находясь рядом с ним и влияя на него.

Во-вторых, контакт игрока обороняющейся команды Родригао со спиной Агаларова был незначительным и не являлся наказуемым, что не позволяет квалифицировать его действия как лишение соперника явной возможности забить гол.

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