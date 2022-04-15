Амелин верно не удалил Родригао в игре между «Сочи» и «Уфой»
Поделиться
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза постановила, что главный арбитр матча между «Уфой» и «Сочи» Алексей Амелин правильно не удалил игрока сочинцев Родригао на 47-й минуте матча.
Решение мотивировано тем, что, во-первых, нападающий Гамид Агаларов, находясь в офсайдной позиции в момент передачи ему мяча партнёром по команде, должен быть наказан за это, так как он мешал играть сопернику во время его игры в мяч головой, находясь рядом с ним и влияя на него.
Во-вторых, контакт игрока обороняющейся команды Родригао со спиной Агаларова был незначительным и не являлся наказуемым, что не позволяет квалифицировать его действия как лишение соперника явной возможности забить гол.
Новость по темеАлексей Амелин верно не удалил Касинтуру в игре «Уфы» и «Сочи»
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:12
-
18:02
-
17:43
-
17:33
-
17:31
-
17:23
-
17:21
-
17:09
-
17:09
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:36
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
15:02
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:41
-
14:39
-
14:29
-
14:27
Партнерский контент