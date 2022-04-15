Форвард «Крыльев Советов» Сарвели вспомнил советы от Карпина
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели, в марте приглашавшийся на сбор национальной сборной России, вспомнил о разговоре с наставником команды Валерием Карпиным.
«Валерий Георгиевич рассказал о требованиях: как тренироваться, восстанавливаться и питаться. Подколы за лишний вес, как к Сергееву? Такого не было, да и проблем тоже нет. Мне как раз таки надо скорее набрать массу. Карпин мне об этом говорил.
С Валерием Георгиевичем поговорили о том, что нужно делать. Питание — действительно важный компонент. Конечно, не скажу, что выполняю все требования на сто процентов, что не ем сладкого, но вижу, к чему надо стремиться», — приводит слова Сарвели Sport24.
24-летний Сарвели выступает за самарскую команду с лета 2020 года.
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