Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» обыграл «Ренн» и поднялся на четвёртое место. Головин отдал голевой пас

«Монако» обыграл «Ренн» и поднялся на четвёртое место. Головин отдал голевой пас
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, состоялся матч между «Ренном» и «Монако», команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

Уже спустя три минуты после стартового свистка Флавьен Тэт после передачи Амари Траоре занёс мяч в сетку ворот монегасков. На 12-й минуте Вандерсон восстановил равенство на табло. Ему ассистировал российский полузащитник Александр Головин. Во втором тайме Виссам Бен-Йеддер вывел клуб из княжества Монако вперёд. Результативный пас в свой актив записал Кевин Фолланд. Затем Мирон Боадю укрепил преимущество гостей. В дополнительное время игрок «Ренна» реализовал пенальти.

«Монако» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ренн» (56) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71). Действующий чемпион Франции — «Лилль».

Франция - Лига 1. 32-й тур
15 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
2 : 3
Монако
Монако
1:0 Тэт – 3'   1:1 Вандерсон – 12'   1:2 Бен-Йеддер – 57'   1:3 Боадю – 77'   2:3 Терье – 90+2' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022