«Монако» обыграл «Ренн» и поднялся на четвёртое место. Головин отдал голевой пас

Сегодня, 15 апреля, состоялся матч между «Ренном» и «Монако», команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

Уже спустя три минуты после стартового свистка Флавьен Тэт после передачи Амари Траоре занёс мяч в сетку ворот монегасков. На 12-й минуте Вандерсон восстановил равенство на табло. Ему ассистировал российский полузащитник Александр Головин. Во втором тайме Виссам Бен-Йеддер вывел клуб из княжества Монако вперёд. Результативный пас в свой актив записал Кевин Фолланд. Затем Мирон Боадю укрепил преимущество гостей. В дополнительное время игрок «Ренна» реализовал пенальти.

«Монако» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Ренн» (56) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71). Действующий чемпион Франции — «Лилль».