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Джеррард назвал своего сильнейшего партнёра по «Ливерпулю»

Джеррард назвал своего сильнейшего партнёра по «Ливерпулю»
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Бывший полузащитник сборной Англии, а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, кого считает своим сильнейшим партнёром по «Ливерпулю».

«Я назову Луиса Суареса, потому что у него было всё. Я успел поиграть с отличными футболистами: Хаби Алонсо, Хавьер Маскерано, Фернандо Торрес. Но Суарес был другим. Неважно, с кем мы играли, с ним у тебя всегда было чувство, что он выиграет для тебя любой матч», — цитирует Джеррарда Daily Mirror.

Суарес выступал за «Ливерпуль» три с половиной сезона. Он перебрался в стан красных зимой 2011 года из «Аякса». За «Ливерпуль» Суарес сыграл 133 матча во всех турнирах, забив 82 гола. В 2014 году уругваец перешёл в «Барселону», а в 2020-м он перебрался в мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне 35-летний нападающий сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей, а также отдав две голевые передачи.

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