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Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста всех времён

Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста всех времён
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста всех времён.

«Лучший игрок? Лионель Месси», — цитирует англичанина Give me Sport.

Стивен Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Карьеру английский полузащитник завершил в американском «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2017 году.

С 2018 по 2021 год Джеррард возглавлял шотландский «Рейнджерс». С 2021 года 41-летний специалист работает в «Астон Вилле».

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил 3 гола и отдал 13 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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