Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник не жалеет о своём решении возглавить английский клуб

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что не жалеет о своём решении тренировать манкунианцев.
«Ни о чём не жалею, я бы сделал это снова. Как менеджер, я всегда должен задаваться вопросом, что мог бы сделать лучше, но я не сожалею о том, что согласился на эту работу.
За последние месяцы мы показали, что можем поднять наш уровень, но не так стабильно, как мне хотелось бы. Вот чем я разочарован на данный момент», — приводит слова немецкого тренера BBC.
29 ноября 2021 года было объявлено о назначении Рангника временным главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед» до окончания сезона-2021/22.
После 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте турнирной таблицы, отставая от лидера («Манчестер Сити») на 23 очка.
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