Тухель: верю, что Галлахер может стать частью «Челси» и сыграть важную роль

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о будущем полузащитника Конора Галлахера, который выступает на правах аренды за «Кристал Пэлас».
«Я верю, что Галлахер может стать частью нашей команды в будущем и сыграть важную роль. Но я не единственный, кто будет принимать итоговое решение. Нам нужно поговорить со всеми после завершения сезона, а также понять, чего хочет сам Конор», — цитирует Тухеля спортивный журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Матч 1/2 финала Кубка Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 17 апреля. Начало игры — в 18:30 мск. В другой полуфинальной игре «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» 16 апреля.
В нынешнем сезоне Галлахер провёл 32 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
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