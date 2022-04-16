Анчелотти: Модрич завершит карьеру в «Реале». Проблем с продлением контракта не будет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Лука Модрич завершил карьеру в мадридском клубе.
«Лука Модрич завершит свою карьеру здесь, в «Реале». Не знаю когда, но это произойдёт — это идея клуба и Луки. У Модрича не будет проблем с продлением контракта. Я бы сравнил его с Паоло Мальдини», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.
Напомним, Модрич выступает за мадридский «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне 36-летний хорватский футболист принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. С 2006 года Модрич вызывается в сборную Хорватии. Хавбек, отметившийся голевой передачей в ответном матче с «Челси» (2:3), был признан игроком недели в Лиге чемпионов.
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