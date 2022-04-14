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Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов

Модрич признан игроком недели в Лиге чемпионов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Им стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, отметившийся голевой передачей в ответном матче с «Челси» (2:3). Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.

Также на приз претендовали левый защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас, который сделал два голевых паса в игре с «Бенфикой» (3:3), центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, а также защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль.

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом», а «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Реалом».

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