Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча «Уфа» — ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Непростой матч. Игру мы контролировали, но нельзя сказать, что создали много моментов. Обидно, что пропустили на последних секундах. В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили.
Конечно, разница между работой футболиста и тренера существенная. Но если берём эмоциональный аспект, то нет. А если говорить о самой работе, то она абсолютно другая», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
Московский ЦСКА набрал 44 очка в 25 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (22) — на 14-м месте.
- 16 апреля 2022
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