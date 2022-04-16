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«Факел» разгромил «Текстильщик» и вернулся на третье место в ФНЛ

«Факел» разгромил «Текстильщик» и вернулся на третье место в ФНЛ
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Завершился ряд матчей 33-го тура Футбольной национальной лиги.

«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик» со счётом 5:0. Нападающий гостей Максим Максимов оформил покер, ещё один мяч забил полузащитник Алихан Шаваев. После этой победы «Факел» набрал 59 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 5
Факел
Воронеж
0:1 Максимов – 12'   0:2 Максимов – 20'   0:3 Шаваев – 29'   0:4 Максимов – 51' (пен)   0:5 Максимов – 76'

«Волгарь» на выезде переиграл «Велес». По голу в составе гостей забили нападающий Илья Стефанович и полузащитник Артём Симонян.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 2
Волгарь
Астрахань
0:1 Стефанович – 23'   0:2 Симонян – 37'

«Торпедо» с минимальным счётом переиграло дома «Ротор» (1:0). Единственный гол забил полузащитник Мухаммад Султонов. После этого он не смог реализовать пенальти, получил повреждение и был заменён.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Султонов – 29'

«Краснодар-2» дома разгромил «КАМАЗ» со счётом 4:1. У хозяев отличились Виталий Стежко, Рустам Халназаров, Дмитрий Кучугура и Ислам-Бек Губжоков. У гостей единственный гол забил Евгений Воронин.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
4 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Воронин – 23'   1:1 Стежко – 36'   2:1 Халназаров – 53'   3:1 Кучугура – 84'   4:1 Губжоков – 88'
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