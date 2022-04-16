«Факел» разгромил «Текстильщик» и вернулся на третье место в ФНЛ

Завершился ряд матчей 33-го тура Футбольной национальной лиги.



«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик» со счётом 5:0. Нападающий гостей Максим Максимов оформил покер, ещё один мяч забил полузащитник Алихан Шаваев. После этой победы «Факел» набрал 59 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице.

«Волгарь» на выезде переиграл «Велес». По голу в составе гостей забили нападающий Илья Стефанович и полузащитник Артём Симонян.

«Торпедо» с минимальным счётом переиграло дома «Ротор» (1:0). Единственный гол забил полузащитник Мухаммад Султонов. После этого он не смог реализовать пенальти, получил повреждение и был заменён.

«Краснодар-2» дома разгромил «КАМАЗ» со счётом 4:1. У хозяев отличились Виталий Стежко, Рустам Халназаров, Дмитрий Кучугура и Ислам-Бек Губжоков. У гостей единственный гол забил Евгений Воронин.