Никитин: гол Акинфееву в 700-й игре? У него слишком много игр, чтобы думать, когда забили
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Защитник «Уфы» Алексей Никитин, принёсший башкирской команде ничейный результат в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1), высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.
«Справедливый результат. Была хорошая игра двух команд. По большому счёту не дали создать ЦСКА сильно опасных моментов. Тот план, который вырабатывали на игру, хорошо получился. Я думаю, что игра была ничейная.
Что для меня забить гол Игорю Акинфееву в его 700-м матче? Просто важное очко для «Уфы» в борьбе за выживание. Игорь Акинфеев провёл слишком много игр, чтобы переживать, в какой игре ему забили. После матча он ничего не говорил. Ушли команды просто, и всё», — рассказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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