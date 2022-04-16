Никитин: гол Акинфееву в 700-й игре? У него слишком много игр, чтобы думать, когда забили

Защитник «Уфы» Алексей Никитин, принёсший башкирской команде ничейный результат в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1), высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Справедливый результат. Была хорошая игра двух команд. По большому счёту не дали создать ЦСКА сильно опасных моментов. Тот план, который вырабатывали на игру, хорошо получился. Я думаю, что игра была ничейная.



Что для меня забить гол Игорю Акинфееву в его 700-м матче? Просто важное очко для «Уфы» в борьбе за выживание. Игорь Акинфеев провёл слишком много игр, чтобы переживать, в какой игре ему забили. После матча он ничего не говорил. Ушли команды просто, и всё», — рассказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.