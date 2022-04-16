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Клаудиньо прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом»

Клаудиньо прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом»
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Нападающий «Зенита» Клаудиньо, ставший автором одного из голов в матче с «Уралом» (3:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги, прокомментировал победу над командой из Екатеринбурга.

«Спасибо богу за такие моменты, счастлив забить, мы продолжаем лидировать. В эпизоде с голом здорово сыграл Малком, а я точно пробил мимо вратаря. Счастлив, что так произошло, вся команда сыграла отлично. «Урал» сумел забить и много атаковал в конце? Мы играем интенсивно, но, к сожалению, не успели вернуться из атаки и соперник отыграл один мяч. Но время у нас впереди есть, проработаем недочёты», — рассказал Клаудиньо в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (43).

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