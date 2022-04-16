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«Арсенал» проиграл «Саутгемптону». У «канониров» четыре поражения в пяти матчах АПЛ

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону». У «канониров» четыре поражения в пяти матчах АПЛ
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу, счёт — 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 45-й минуте отличился защитник Ян Беднарек, ему ассистировал Мохамед Эльюнусси.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Питер Бэнкс. Ему помогали ассистенты Нил Дэвис и Тим Вуд. Резервный рефери – Андре Марринер.

Отметим, что поражение «Арсенала» в матче с «Саутгемптоном» стало для «канониров» четвёртым за последние пять матчей в чемпионате Англии.

После 31 сыгранного тура «Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Саутгемптон» (39) – на 12-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
16 апреля 2022, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Беднарек – 45'
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