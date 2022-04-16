«Арсенал» проиграл «Саутгемптону». У «канониров» четыре поражения в пяти матчах АПЛ

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Саутгемптон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу, счёт — 1:0.
Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 45-й минуте отличился защитник Ян Беднарек, ему ассистировал Мохамед Эльюнусси.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Питер Бэнкс. Ему помогали ассистенты Нил Дэвис и Тим Вуд. Резервный рефери – Андре Марринер.
Отметим, что поражение «Арсенала» в матче с «Саутгемптоном» стало для «канониров» четвёртым за последние пять матчей в чемпионате Англии.
После 31 сыгранного тура «Арсенал» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка. «Саутгемптон» (39) – на 12-й строчке.
- 16 апреля 2022
-
20:25
-
20:22
-
20:13
-
20:11
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:59
-
19:53
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:15