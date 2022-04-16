Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Красные одержали победу – 3:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, ему ассистировал Эндрю Робертсон. Через семь минут преимущество красных удвоил нападающий Садио Мане. На 45-й минуте Мане оформил дубль, голевой пас отдал Тьяго Алькантара.

На 47-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Сити» Джек Грилиш, результативную передачу оформил Габриэл Жезус. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий «горожан» Бернарду Силва.

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится завтра, 17 апреля.

Кубок Англии. 1/2 финала
16 апреля 2022, суббота. 17:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Конате – 10'   0:2 Мане – 17'   0:3 Мане – 45'   1:3 Грилиш – 47'   2:3 Б. Силва – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022