«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в рамках 1/2 финала Кубка Англии сезона-2021/2022 встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Красные одержали победу – 3:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, ему ассистировал Эндрю Робертсон. Через семь минут преимущество красных удвоил нападающий Садио Мане. На 45-й минуте Мане оформил дубль, голевой пас отдал Тьяго Алькантара.



На 47-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Сити» Джек Грилиш, результативную передачу оформил Габриэл Жезус. В добавленное ко второму тайму время забил нападающий «горожан» Бернарду Силва.



Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии, а «Манчестер Сити» завершил участие в турнире. В другом полуфинале Кубка сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится завтра, 17 апреля.