Кечинов: в «Спартаке» не видно тренерской руки, мысли. Всё за счёт спонтанных действий

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые принимали «Рубин». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Перед игрой лично я не сомневался, что «Спартак» спокойно обыграет «Рубин». Но получилось всё по-другому. У красно-белых нет стабильной комбинационной игры, нет рисунка. Мы можем обыграть «Арсенал» без шансов, в следующем же матче соперник тоже казался по зубам, но поставленной игры нет, результат другой.
Чтобы поставить игру, нужно долгое время. Пока, к сожалению, не видно ни тренерской руки, ни какой-то мысли. Всё за счёт спонтанных действий, индивидуального мастерства. «Спартак» и ЦСКА подходят к кубковой игре в одинаковом состоянии. И армейцы немного сбавили обороты, и красно-белые не отличаются стабильной игрой. Команды в равных условиях, нет какого-то явного фаворита», — передаёт слова Кечинова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 апреля 2022
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