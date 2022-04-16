Хлусевич рассказал об адаптации в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своей адаптации в составе московской команды.
«Я и до отъезда Айртона играл в составе. Приятно играть в основе. Не могу сказать, что на ЦСКА будет особый настрой. Нам надо набирать очки, бороться за трофей. Да, пожалуй, в чемпионате не боремся, Кубок — шанс взять титул.
В «Спартаке» адаптировался. Это большой клуб, где прекрасный коллектив. Не чувствую себя твёрдым игроком основы. Есть конкуренция. Я играл в Туле латералем, всё прекрасно получалось.
Папа сказал мне посмотреть репортаж про крымский футбол. Я знаю, что там происходит. Мои ощущения совпали, я думаю, что все крымские футболисты желают, чтобы он стал частью российского футбола. Не знаю, почему из Крыма мало кто заиграл. Сейчас там нет никаких сложностей», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 апреля 2022
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