Хлусевич рассказал об адаптации в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своей адаптации в составе московской команды.

«Я и до отъезда Айртона играл в составе. Приятно играть в основе. Не могу сказать, что на ЦСКА будет особый настрой. Нам надо набирать очки, бороться за трофей. Да, пожалуй, в чемпионате не боремся, Кубок — шанс взять титул.



В «Спартаке» адаптировался. Это большой клуб, где прекрасный коллектив. Не чувствую себя твёрдым игроком основы. Есть конкуренция. Я играл в Туле латералем, всё прекрасно получалось.



Папа сказал мне посмотреть репортаж про крымский футбол. Я знаю, что там происходит. Мои ощущения совпали, я думаю, что все крымские футболисты желают, чтобы он стал частью российского футбола. Не знаю, почему из Крыма мало кто заиграл. Сейчас там нет никаких сложностей», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.