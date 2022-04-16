Видеообзор: «Зенит» обыграл «Урал», отрыв от «Динамо» — три очка

Сегодня, 16 апреля, завершился матч «Зенит» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 12-й минуте забил полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 37-й минуте отличился нападающий хозяев Юри Алберто, ему ассистировал Малком. На 78-й минуте счёт до разгромного довёл форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба, пас отдал Юри Алберто. На 84-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Урала» Юрий Железнов, голевую передачу оформил Олег Шатов.

«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (44).