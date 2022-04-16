Видеообзор: «Зенит» обыграл «Урал», отрыв от «Динамо» — три очка

Сегодня, 16 апреля, завершился матч «Зенит» — «Урал». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 12-й минуте забил полузащитник «Зенита» Клаудиньо. На 37-й минуте отличился нападающий хозяев Юри Алберто, ему ассистировал Малком. На 78-й минуте счёт до разгромного довёл форвард сине-бело-голубых Артём Дзюба, пас отдал Юри Алберто. На 84-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Урала» Юрий Железнов, голевую передачу оформил Олег Шатов.
«Зенит» набрал 55 очков в 25 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (21) — на 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Динамо» (52) и ЦСКА (44).
- 16 апреля 2022
-
23:23
-
23:20
-
23:13
-
23:11
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:33
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:52
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:44
-
21:40
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:29