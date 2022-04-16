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«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура Примеры

«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура Примеры
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился нападающий «жёлтой субмарины» Жерар Морено, ему ассистировал Пако Алькасер.

Морено выводит «Вильярреал» вперёд:

Гол Тригероса:

На 16-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Ману Тригерос, голевой пас отдал Жерар Морено.

На 63-й минуте один мяч отыграл нападающий «Хетафе» Энес Унал.

Мяч Унала:

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После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Хетафе» с 32 очками находится на 15-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 72 очка.

Испания - Примера. 32-й тур
16 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 7'   0:2 Тригерос – 16'   1:2 Унал – 63'
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