«Вильярреал» обыграл «Хетафе» в матче 32-го тура Примеры

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 32-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На седьмой минуте отличился нападающий «жёлтой субмарины» Жерар Морено, ему ассистировал Пако Алькасер.

Морено выводит «Вильярреал» вперёд:

Гол Тригероса:

На 16-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Ману Тригерос, голевой пас отдал Жерар Морено.

На 63-й минуте один мяч отыграл нападающий «Хетафе» Энес Унал.

Мяч Унала:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Вильярреал» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Хетафе» с 32 очками находится на 15-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 72 очка.