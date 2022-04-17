Музыкант Галлахер извинился за угрозы расправой в адрес защитника «Атлетико» Савича

Бывший вокалист группы «Oasis» Лиам Галлахер, являющийся фанатом «Манчестер Сити», извинился за угрозы в адрес защитника «Атлетико» Стефана Савича.
«Я расстроен и злюсь на себя из-за случившегося. Чувствую, что подвёл фанатов своим безумным поведением. Я являюсь для многих кумиром, надеюсь, вы меня простите», — написал Галлахер в соцсетях.
После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити» (0:0) музыкант обратился в одной из соцсетей к черногорскому защитнику. Галлахер угрожал Савичу расправой.
Напомним, Савич был одним из наиболее активных участников массовой потасовки в концовке матча «Атлетико» — «Манчестер Сити». Сначала черногорец пытался налететь на лежащего Фила Фодена, позже боднул Рахима Стерлинга, а завершил свой «перформанс», схватив Джека Грилиша за волосы.
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