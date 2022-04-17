Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от работы с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал об отношениях с нападающим клуба Килианом Мбаппе.

«У меня с Килианом хорошие отношения, как и со всеми игроками. Отношения сложились со временем. На наших глазах он взрослел. Мы все рады видеть, как он развивается. Мбаппе очень скромен, он всегда хочет быть ещё лучше», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Аргентинский специалист возглавляет «ПСЖ» с января 2021 года. Его контракт действует до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за красно-синих 39 матчей во всех турнирах, забив 31 гол, а также отдав 18 голевых передач. Килиан является лучшим бомбардиром Лиги 1. На его счету 20 забитых мячей в 28 встречах.

После 31 игры «ПСЖ» занимает первое место в чемпионате Франции. В активе команды 71 очко.