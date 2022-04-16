Президент Франции пытается убедить Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается убедить нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе не покидать французский клуб летом, сообщает RTL France.
По информации источника, Мбаппе и Макрон постоянно поддерживают связь с момента встречи в Елисейском дворце в 2018 году. Действующий контракт Мбаппе с парижанами заканчивается после завершения сезона-2021/2022, и французский футболист до сих пор не объявил о планах на будущее. Сообщается, что Макрон настаивает на том, чтобы Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». В услугах 23-летнего футболиста также заинтересован мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.
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