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Моуринью стал рекордсменом по количеству проведённых европейских полуфиналов

Моуринью стал рекордсменом по количеству проведённых европейских полуфиналов
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После того, как «Рома» выбила из Лиги конференций УЕФА норвежский «Будё-Глимт» (5:2 общ.) и вышла в полуфинал турнира, Жозе Моуринью стал тренером, который чаще всего в истории играл в европейских полуфиналах. Матч с «Лестером» станет для Жозе 11-м европейским полуфиналом в карьере, сообщает Marca.

Португалец по этому показателю сейчас опережает таких тренеров, как Алекс Фергюсон из Шотландии, немца Юппа Хайнкеса (оба по восемь полуфиналов), итальянца Карло Анчелотти и испанца Хосепа Гвардиола (оба по девять).

Моуринью также первым вышел в полуфинал всех трёх европейских турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

На данный момент «Рома» остаётся единственной итальянской командой, имеющей шанс выиграть европейский титул, чего не было с 2010 года, когда «Интер» выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

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