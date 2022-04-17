«Оренбург» обыграл «Спартак-2» в 33-м туре ФНЛ

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве в рамках 33-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Спартак-2» принимал «Оренбург». Матч закончился победой «Оренбурга» со счётом 3:2.
Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий хозяев Виталий Шитов. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов. На 58-й минуте Алексей Миронов с пенальти вывел «Оренбург» вперёд. На 66-й минуте Виталий Шитов оформил дубль и сравнял счёт в матче. Победный гол в игре забил форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой на 72-й минуте.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Вячеслав Бочков (Сочи) и Екатерина Курочкина (Малаховка). Резервный рефери — Игорь Вертков (Москва).
«Оренбург» набрал 68 очков в 33 встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Спартак-2» (46) — на 12-м месте.
- 17 апреля 2022
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