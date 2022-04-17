Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок тульского «Арсенала» вступил в конфликт с фанатами команды после матча с «Ростовом»

Игрок тульского «Арсенала» вступил в конфликт с фанатами команды после матча с «Ростовом»
Комментарии

После поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) футболисты тульского «Арсенала» отправились к трибунам, чтобы принести свои извинения болельщикам за неудовлетворительный результат. Как итог, между командой и фанатами произошёл конфликт, активным участником которого стал нападающий «Арсенала» Евгений Марков.

Футболист контактировал с болельщиками через установленную решётку. Марков общался с фанатами на повышенных тонах, кричал, а также размахивал руками и эмоционально жестикулировал.

Напомним, сегодня, 17 апреля, состоялся матч «Арсенал» — «Ростов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу ростовчан. Решающий гол был забит на 87-й минуте игры.

«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.

Новость по теме
«Ростов» обыграл «Арсенал» и сместил «Спартак» с 9-го места в таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022