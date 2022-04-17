Игрок тульского «Арсенала» вступил в конфликт с фанатами команды после матча с «Ростовом»

После поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) футболисты тульского «Арсенала» отправились к трибунам, чтобы принести свои извинения болельщикам за неудовлетворительный результат. Как итог, между командой и фанатами произошёл конфликт, активным участником которого стал нападающий «Арсенала» Евгений Марков.
Футболист контактировал с болельщиками через установленную решётку. Марков общался с фанатами на повышенных тонах, кричал, а также размахивал руками и эмоционально жестикулировал.
Напомним, сегодня, 17 апреля, состоялся матч «Арсенал» — «Ростов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу ростовчан. Решающий гол был забит на 87-й минуте игры.
«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте.
- 17 апреля 2022
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