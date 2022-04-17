«Ростов» обыграл «Арсенал» и сместил «Спартак» с 9-го места в таблице РПЛ

Сегодня, 17 апреля, состоялся матч «Арсенал» — «Ростов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу ростовчан. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.
«Ростов» открыл счёт в матче на 10-й минуте – забитым мячом отметился Николай Комличенко. На 44-й минуте защитник «Арсенала» Игорь Смольников восстановил равенство на табло своим голом. Однако последнее слово в матче осталось за «Ростовом» — на 87-й минуте Дмитрий Полоз забил победный мяч. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ростова».
«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 17 апреля 2022
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