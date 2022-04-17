Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» обыграл «Арсенал» и сместил «Спартак» с 9-го места в таблице РПЛ

«Ростов» обыграл «Арсенал» и сместил «Спартак» с 9-го места в таблице РПЛ
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, состоялся матч «Арсенал» — «Ростов». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу ростовчан. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

«Ростов» открыл счёт в матче на 10-й минуте – забитым мячом отметился Николай Комличенко. На 44-й минуте защитник «Арсенала» Игорь Смольников восстановил равенство на табло своим голом. Однако последнее слово в матче осталось за «Ростовом» — на 87-й минуте Дмитрий Полоз забил победный мяч. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ростова».

«Ростов» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
17 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 10'   1:1 Смольников – 44'   1:2 Полоз – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022