«Нижний Новгород» — «Химки»: Мирзов, Руденко и Глушаков в стартовом составе гостей

Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород» одноимённая местная команда встретится с «Химками». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стартовые составы команд:



«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.



Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Берковский, Милсон.



«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.



Запасные: Генералов, Юран, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов, Садыгов.



Обслужит матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогать ему будут Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй назначен Иван Сараев. Работать на VAR будет Анастасия Пустовойтова, её помощники — Антон Кобзев и Кирилл Левников.



Матч «Нижний Новгород» — «Химки» начнётся в 19:00 мск.