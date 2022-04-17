«Нижний Новгород» — «Химки»: Мирзов, Руденко и Глушаков в стартовом составе гостей

Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород» одноимённая местная команда встретится с «Химками». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Сулейманов, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Горбунов, Берковский, Милсон.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Руденко.
Запасные: Генералов, Юран, Магомедов, Сабович, Главчич, Долгов, Садыгов.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогать ему будут Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй назначен Иван Сараев. Работать на VAR будет Анастасия Пустовойтова, её помощники — Антон Кобзев и Кирилл Левников.
Матч «Нижний Новгород» — «Химки» начнётся в 19:00 мск.
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