Наумов: все немецкие прожекты «Локомотива» нужно засунуть куда подальше — Хапов ни при чём

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результате матча 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2).

«Матч получился очень интересным. Такие игры — это то, за что мы любим футбол. Посмотрите, как на последней минуте защитник вытаскивает мяч из ворот после такого удара. Такие качели всегда нравятся!



Огорчает слабая игра «Локомотива» в защите, ну совсем слабая. Едвай совершенно не готов к сезону, а молодой парнишка Мампасси, по-моему, вообще не туда попал. Он не должен играть в нашем чемпионате. Он совсем слабенький, ему надо тренироваться во второй команде, молодёжке.



По такой игре Хапов вообще ни при чём! У него совсем другая роль: расписываться, ходить на конференции, давать интервью. Заур — тренер вратарей, нет смысла вешать на него ответственность за результат «Локомотива». Конечно, он участник тренировочного процесса, но командой руководит Комппер.



Как закончится сезон, «Локомотиву» нужно определиться, что делать дальше. Все немецкие прожекты нужно засунуть куда подальше и готовиться как раньше. Нужно работать: команда есть, необходимо наигрывать состав, но для этого нужен тренер», – сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.