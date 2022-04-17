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«Химки» установили антирекорд сезона РПЛ по ожидаемым голам

«Химки» установили антирекорд сезона РПЛ по ожидаемым голам
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Сегодня, 17 апреля, в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Нижний Новгород» одноимённая местная команда встречалась с «Химками». Матч закончился нулевой ничьей. Подмосковная команда нанесла лишь один удар по воротам «Нижнего Новгорода». Показатель ожидаемых голов у подопечных Сергея Юрана в матче был равен 0.03 — антирекорд сезона в РПЛ. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

«Нижний Новгород» набрал 28 очков и закрепился на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Химки» с 25 очками идут на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (55).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Помогали ему Валерий Данченко и Алексей Ширяев. Резервным судьёй был назначен Иван Сараев. Отработала на VAR арбитр Анастасия Пустовойтова, её помощниками были Антон Кобзев и Кирилл Левников.

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