«Лацио» готов арендовать вратаря «ПСЖ» с правом выкупа

«Лацио» заинтересован в подписании вратаря «ПСЖ» Серхио Рико, проводящего нынешний сезон на правах аренды в «Мальорке». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, французский клуб планирует расстаться со своим футболистом в летнее трансферное окно, а «Лацио» готов арендовать Рико с правом выкупа, которое может стать обязательным при выполнении определённых условий.

28-летний Рико в нынешнем сезоне в 13 матчах во всех турнирах пропустил 22 мяча и однажды сыграл «на ноль». Соглашение испанского вратаря с «ПСЖ» истекает в 2024 году.

«Эльче» разгромил «Мальорку» в матче 32-го тура Примеры:

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