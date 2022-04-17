Хакими: хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал о взаимоотношениях с нападающим парижан Килианом Мбаппе.
«Мбаппе — один из лучших в мире, он мой друг. Хочу, чтобы он остался в «ПСЖ», он знает это. Килиан решит, что будет лучше для его карьеры. Я поддержу его решение. Наши взаимоотношения сложились спонтанно. Я только перешёл в парижский клуб и встретил его. Мы одного возраста, у нас много общего: увлечения, характер. Всё получилось естественно», — приводит слова Хакими Mundo Deportivo со ссылкой на Telefoot.
23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что предстоящим летом Мбаппе может стать футболистом мадридского «Реала» на правах свободного агента.
- 17 апреля 2022
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