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Хакими: хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Хакими: хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал о взаимоотношениях с нападающим парижан Килианом Мбаппе.

«Мбаппе — один из лучших в мире, он мой друг. Хочу, чтобы он остался в «ПСЖ», он знает это. Килиан решит, что будет лучше для его карьеры. Я поддержу его решение. Наши взаимоотношения сложились спонтанно. Я только перешёл в парижский клуб и встретил его. Мы одного возраста, у нас много общего: увлечения, характер. Всё получилось естественно», — приводит слова Хакими Mundo Deportivo со ссылкой на Telefoot.

23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что предстоящим летом Мбаппе может стать футболистом мадридского «Реала» на правах свободного агента.

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