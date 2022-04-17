«Барселона» лидирует в гонке за подписание вундеркинда «Байера»

Нападающий «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в «Барселоне». Представители испанского клуба провели встречу с агентом футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



По сведениям источника, трансфер вряд ли произойдёт в 2022 году. «Байер» не собирается отпускать своего нападающего раньше 2023 года.



Вирц стал игроком «Байера» в 2020 году, перейдя из «Кёльна» за € 200 тыс. В нынешнем сезоне немецкий футболист в 31 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал 14 голевых передач. Соглашение Вирца с «Байером» истекает в 2026 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 70 млн.



В прошлом году Вирц дебютировал за основную сборную Германии и провёл в её составе четыре матча.

«Барселона» на 92-й минуте вырвала победу в матче с «Леванте»:

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