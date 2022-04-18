Пименов: «Локомотив» — самая интересная команда РПЛ. Всегда разные сюжеты

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился впечатлениями от домашней игры железнодорожников с «Сочи» (2:2) в 25-м туре чемпионата России.
«Локомотив», пожалуй, самая интересная команда лиги, оторваться от каждого матча невозможно. Сюжеты всегда разные! Больше всего удалений, больше всего волевых побед, самый молодой состав.
С «Сочи» получился суперзрелищный матч, в котором было всё: эмоции через край, обоюдное удаление, красивые голы, вынос с ленточки игроком хозяев на последних минутах. На команду смотреть интересно, она даёт всё то, за что люди так обожают футбол», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Сочи» набрал 43 очка в 25 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Локомотив» (38) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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